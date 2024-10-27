Лікарню у Дніпрі атакували прямо під час операції: нейрохірург показав, що сталося всередині (відео)

Лікар не постраждав внаслідок атаки

У лікарні Мечникова, яку було пошкоджено під час атаки по Дніпру ввечері 25 жовтня, вилетіли вікна прямо під час операції. Весь зал, де на той момент з пацієнтом працювали лікарі, опинився в уламках скла.

Про це розповів нейрохірург, який опікувався операцією. Він показав своє робоче місце після атаки росіян.

"Ось я робив операцію. А ось вилетіло вікно. Тут відкрився портал до наших сусідів", — сказав нейрохірург, продемонструвавши серйозні пошкодження кабінету.

Він також зазначив, що не постраждав унаслідок події. При цьому він разом із пацієнтом знаходився зовсім недалеко від вікна під час вибуху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 25 жовтня у Дніпрі під час атаки загинули 4 особи, серед загиблих дружина та дочка поліцейського. Також постраждали 19 людей, із них четверо – діти. Госпіталізовано вісім постраждалих. Пошкоджено 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки, 30 авто. Пошкоджено корпус лікарні. Наслідки російського удару ліквідують понад 60 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.