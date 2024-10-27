Больницу в Днепре атаковали прямо во время операции: нейрохирург показал, что произошло внутри (видео)

Лікар не постраждав внаслідок атаки

В больнице Мечникова, которая была повреждена во время атаки по Днепру вечером 25 октября, вылетели окна прямо во время проведения операции. Весь зал, где в тот момент с пациентом работали врачи, оказался в осколках стекол.

Об этом рассказал нейрохирург, который занимался операцией. Он показал свое рабочее место после атаки россиян.

"Вот я делал операцию. А вот вылетело окно. Тут открылся портал к нашим соседям", — сказал нейрохирург, продемонстрировав серьезные повреждения кабинета.

Он также отметил, что не пострадал в результате происшествия. При этом, он вместе с пациентом находился совсем недалеко от окна во время взрыва.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 25 октября в Днепре во время атаки погибли 4 человека, среди погибших жена и дочь полицейского. Также пострадали 19 человек, из них четверо – дети. Госпитализированы восемь пострадавших. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы. Последствия российского удара ликвидируют более 60 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.