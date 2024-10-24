All-inclusive за пів мільйона рублів пішов не за планом: у Туреччині побили російських туристів, є постраждалі (фото)

Росіяни переживають, що місцеві поліцейські спеціально тягнуть із розслідуванням

У Туреччині натовпом побили російських туристів. На них нібито накинулись місцеві і кинули пляшку в дівчину. Один із постраждалих госпіталізований.

Про це пишуть російські телеграм-канали. Потерпілий, на ім'я Філіп із дружиною та ще парою друзів повертався з ресторану до свого п'ятизіркового готелю Rixos Premium Göcek.

За три хвилини від готелю вони помітили скутер, що мчить на зустріч, водій якого явно перебрав з коктейлями. Турки нібито крикнули туристам нецензурною лайкою та почали махати кулаками. Коли Філіп з другом вирішили дати відсіч, з темряви різко підскочила банда ще з 6 молодих хлопців.

Один із місцевих кинув пляшку в дівчат, уламки прилетіли в груди. Другу Філіпа зламали руку. Туристи ледве вирвалися та добігли до готелю. Швидка та поліція приїхали лише через 30 хвилин. Наразі росіяни переживають, що місцеві поліцейські спеціально тягнуть із розслідуванням інциденту. Вони посилаються на те, що поки що немає потрібних паперів зі шпиталю.

За відпочинок у Rixos Premium Göcek Філіп з дружиною віддали півмільйона рублів, але охорона готелю, за їхніми словами, не вартує і рубля. Постраждалі туристи сподіваються на допомогу консульства. Вони вже написали звернення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Чехії затримали росіян, які напали на українських волонтерів у центрі Праги.