All-inclusive за полмиллиона рублей пошел не по плану: в Турции избили российских туристов, есть пострадавшие (фото)

Россияне переживают, что местные полицейские специально тянут с расследованием

В Турции толпой избили российских туристов. На них якобы набросились местные и бросили бутылку в девушку. Один из пострадавших госпитализирован.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы. Потерпевший, по имени Филипп с женой и еще парой друзей возвращался из ресторана в свой пятизвездочный отель Rixos Premium Göcek.

В трех минутах от отеля они заметили мчащийся на встречу скутер, водитель которого явно перебрал с коктейлями. Турки вроде бы крикнули туристам нецензурной бранью и начали махать кулаками. Когда Филипп с другом решили дать отпор, из темноты резко подпрыгнула банда еще из 6 молодых парней.

Один из местных бросил бутылку в девушек, обломки прилетели в грудь. Другую Филиппа сломали руку. Туристы едва вырвались и добежали до гостиницы. Скорая и полиция приехали только через 30 минут. В настоящее время россияне переживают, что местные полицейские специально тянут с расследованием инцидента. Они ссылаются на то, что пока нет нужных бумаг из госпиталя.

За отдых в Rixos Premium Göcek Филипп с женой отдали полмиллиона рублей, но охрана гостиницы, по их словам, не стоит и рубля. Пострадавшие туристы надеются на помощь консульства. Они уже написали обращение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Чехии задержаны россияне, напавшие на украинских волонтеров в центре Праги.