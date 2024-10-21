Родители обвиняют Израиль: жертва теракта ХАМАС покончила с жизнью в свой день рождения

У девушки были замечены признаки ПТСР

В день своего 22-летия трагически оборвалась жизнь Ширел Голан, молодой израильтянки, пережившей нападение ХАМАС на музыкальный фестиваль Supernova 7 октября 2023 года. Девушка покончила жизнь самоубийством в собственной квартире, не сумев преодолеть последствия пережитого ужаса.

Об этом сообщает издание The Times of Israel. По словам семьи Ширел, она страдала посттравматическим стрессовым расстройством после нападения.

Как пишет издание со ссылкой на слова брата Ширела Голана, у девушки были замечены признаки ПТСР, в частности замкнутость и отстранение от друзей. Он утверждает, что Ширел не получила должной поддержки от государства, полагаясь только на помощь Ассоциации общины Нова.

"Если бы государство позаботилось о ней, ничего бы этого не произошло. Государство Израиль дважды убило мою сестру. Один раз в октябре мысленно, а второй раз сегодня, в ее 22-й день рождения, физически", — сказал Эяль Голан.

Ширел Голан

Однако Министерство социальной защиты и социального обеспечения Израиля отрицало эти обвинения, настаивая, что Голан была включена в систему государственного обеспечения.

Прощание с Ширел состоялось на региональном кладбище в Тель-Монде, где собрались сотни людей. На стене площади некрологов появилась табличка с ее фотографией и красноречивой надписью: "Ширел была убита 7 октября, но она оставалась жива по сей день. Тысячи душ выжили и умерли в тот день".

Напомним, нападение на музыкальный фестиваль в Израиле произошло 7 октября 2023 года. Ночной рейв Supernova собрал около 3000 израильтян в пустыне Негев и был назван праздником "друзей, любви и мира".

Вечеринка на открытом воздухе в сельской местности продолжалась всю ночь. Когда рассвело, начали раздаваться сирены и было слышно работу ПРО. На видео в соцсетях участников фестиваля были видны следы от ракет в небе над палаточным городком, однако толпа не спешила расходиться.

Вскоре праздник превратился в хаос, а испуганные люди убегали по пустыне и прятались во фруктовых садах и кустах. Напавшие на фестиваль террористы окружили участников и убили десятки из них, а затем начали охотиться на людей, которые прятались, чтобы казнить или взять в заложники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что неожиданное нападение ХАМАС на Израиль было тщательно спланированной операцией, которая готовилась месяцами. Боевикам удалось обмануть израильтян.