Із кишківника дитини дістали термометр на Волині: як затія матері закінчилася лікарнею (фото)

Мати дівчинки прочитала незвичайну пораду в інтернеті

У Волинській області до лікарні надійшла піврічна дитина, у товстому кишківнику якої застряг електронний термометр. Як виявилося, у дівчинки був закреп, а її мати хотіла допомогти.

Про це розповіли на сторінці Волинського обласного медоб’єднання захисту материнства та дитинства. Там зазначили, що інцидент стався 8 жовтня.

"Вчора бригада екстреної медичної допомоги доправила із Каменя-Каширського маму із піврічною дитиною. Зі слів мами, у доньки закреп, тож вона намагалася зробити їй клізму за допомогою електронного термометра, змащеного олією — і він повністю опинився в товстому кишківнику дитини! Сказала, що таку пораду прочитала в інтернеті", — йдеться в повідомленні.

На рентгені було чітко видно термометр. Його також можна було пропальпувати через живіт. За словами хірурга та ендоскопіста Юлії Артишук, дістати прилад було досить непросто.

"Зробили це ендоскопічно. Діяти треба було дуже обережно, щоб не травмувати немовляті анус та внутрішні органи. Самостійно градусник вийти не міг, натомість міг перфорувати кишківник або надалі спровокувати кишкову непрохідність", — пояснила вона.

Лікарі порекомендували батькам звертатися з дітьми до медзакладу, якщо у них виникли проблеми із випорожненням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8-річний львів’янин засунув в анальний отвір елемент конструктора "Лего" з металевим дротом, подивившись відео у TikTok. Лікарі прооперували його.