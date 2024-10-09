Из кишечника ребенка достали градусник на Волыни: как затея матери закончилась больницей (фото)

Мать девочки прочла необычный совет в интернете

В Волынской области в больнице поступил полугодовалый ребенок, в толстом кишечнике которого застрял электронный термометр. Как оказалось, у девочки был запор, а ее мать хотела помочь.

Об этом рассказали на странице Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства. Там отметили, что инцидент случился 8 октября.

"Вчера бригада экстренной медицинской помощи доставила из Камня-Каширского маму с полугодовалым ребенком. По словам мамы, у дочери запор, поэтому она пыталась сделать ей клизму с помощью электронного термометра, смазанного маслом — и он полностью оказался в толстом кишечнике ребенка! Сказала, что такой совет прочла в интернете", — говорится в сообщении.

На рентгене был отчетливо виден термометр. Его также можно было прощупать пальцами через живот. По словам хирурга и эндоскописта Юлии Артишук, достать прибор было довольно непросто.

"Сделали это эндоскопически. Действовать нужно было очень осторожно, чтобы не травмировать младенцу анус и внутренние органы. Самостоятельно градусник выйти не мог, вместо этого мог перфорировать кишечник или в дальнейшем спровоцировать кишечную непроходимость", — объяснила она.

Врачи порекомендовали родителям обращаться с детьми в медучереждение, если у них возникли проблемы со стулом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8-летний львовянин засунул в анальное отверстие элемент конструктора "Лего" с металлической проволокой, посмотрев видео в TikTok. Врачи прооперировали его.