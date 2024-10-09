Росіяни скинули бомби з дронів просто на цивільні авто в Херсоні (відео)

Черговий акт терору проти цивільного населення

Російські військові продовжують вчиняти воєнні злочини на території України. Цього разу вони оприлюднили відеоматеріали, на яких зафіксовано атаки на мирних жителів Херсона. На відео видно використання безпілотників для скидання бомб на цивільні автомобілі та людей.

На відеозаписах, поширених російськими пабліками, зафіксовано кілька епізодів атак на мирних жителів Херсона. Перший фрагмент показує, як ворожий дрон скидає бомбу на автомобіль.

На кадрах видно, що безпілотник прицілюється саме тоді, коли транспортний засіб зупиняється, а водій виходить з нього. Після падіння боєприпасу людина падає біля машини.

Другий епізод, імовірно, знятий на місцевому ринку. На відео видно білий автомобіль, припаркований біля торгової ятки. Раптово на лобове скло падає боєприпас. Внаслідок вибуху водій, який перебував у салоні, викочується з авто. На асфальті помітні сліди крові, а постраждала особа корчиться від болю.

Третій фрагмент демонструє атаку на автомобіль марки "Жигулі" під час руху. Безпілотник скидає бомбу на транспортний засіб, який рухається дорогою.

Той факт, що російські військові самі поширюють ці відеоматеріали у своїх інформаційних каналах, свідчить про те, що вони не приховують своїх злочинних дій, а навпаки, демонструють їх публічно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни кинули КАБи на Херсон. У результаті атаки постраждали діти та дорослі.