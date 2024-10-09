Россияне сбросили бомбы с дронов прямо на гражданские авто в Херсоне (видео)

Очередной акт террора против гражданского населения

Российские военные продолжают совершать военные преступления на территории Украины. В этот раз они обнародовали видеоматериалы, на которых зафиксированы атаки на мирных жителей Херсона. На видео видно использование беспилотников для сброса бомб на гражданские автомобили и людей.

На видеозаписях, распространенных русскими пабликами, зафиксировано несколько эпизодов атак на мирных жителей Херсона. Первый фрагмент показывает, как вражеский дрон сбрасывает бомбу на автомобиль.

На кадрах видно, что беспилотник прицеливается именно тогда, когда транспортное средство останавливается, а водитель выходит из него. После падения боеприпаса человек падает у машины.

Второй эпизод, вероятно, снят на местном рынке. На видео виден белый автомобиль, припаркованный у торговой лотки. Внезапно на лобовое стекло падает боеприпас. В результате взрыва водитель, находившийся в салоне, выкатывается из авто. На асфальте заметны следы крови, а пострадавшее лицо корчится от боли.

Третий фрагмент демонстрирует атаку на автомобиль марки "Жигули" во время движения. Беспилотник сбрасывает бомбу на транспортное средство, двигающееся по дороге.

Тот факт, что российские военные сами распространяют эти видеоматериалы в своих информационных каналах, свидетельствует о том, что они не скрывают свои преступные действия, а наоборот, демонстрируют их публично.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне бросили КАБы на Херсон. В результате атаки пострадали дети и взрослые.