На Волині трактор затиснув двох людей: довелося кликати рятувальників

Життю постраждалих нічого не загрожує

У Волинській області трактор перекинувся та придавив двох людей. Допомагати їм довелося місцевим рятувальникам.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби місцевого підрозділу ДСНС у Facebook. Пригода сталася у селі Соснівка Камінь-Каширського району.

Зазначається, що повідомлення про інцидент стався близько 12:30, коли повідомлення прийшло до пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський.

"Після прибуття рятувальники виявили двох людей, яких затиснуло трактором, що перекинувся. За допомогою гідравлічного та електрифікованого інструменту постраждалих вдалося деблокувати і передати до карет швидкої допомоги", — йдеться в повідомленні.

Після аварії постраждалі перебували у свідомості, а після деблокування їх доправили до міської лікарні. Про їхній стан не повідомляється, проте за фотографіями з місця події можна зрозуміти, що їхнім життям нічого не загрожує.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 4 жовтня, у Чернігові сталася аварія на каналізаційному колекторі. Міська влада вважала цю подію надзвичайною ситуацією місцевого рівня.