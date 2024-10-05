На Волині трактор затиснув двох людей: довелося кликати рятувальників
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Життю постраждалих нічого не загрожує
У Волинській області трактор перекинувся та придавив двох людей. Допомагати їм довелося місцевим рятувальникам.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби місцевого підрозділу ДСНС у Facebook. Пригода сталася у селі Соснівка Камінь-Каширського району.
Зазначається, що повідомлення про інцидент стався близько 12:30, коли повідомлення прийшло до пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський.
"Після прибуття рятувальники виявили двох людей, яких затиснуло трактором, що перекинувся. За допомогою гідравлічного та електрифікованого інструменту постраждалих вдалося деблокувати і передати до карет швидкої допомоги", — йдеться в повідомленні.
Після аварії постраждалі перебували у свідомості, а після деблокування їх доправили до міської лікарні. Про їхній стан не повідомляється, проте за фотографіями з місця події можна зрозуміти, що їхнім життям нічого не загрожує.
Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 4 жовтня, у Чернігові сталася аварія на каналізаційному колекторі. Міська влада вважала цю подію надзвичайною ситуацією місцевого рівня.