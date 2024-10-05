На Волыни трактор зажал двух человек: пришлось звать спасателей

Жизни пострадавших ничего не угрожает

В Волынской области трактор перевернулся и придавил двух человек. Помогать им пришлось местным спасателям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы местного подразделения ГСЧС в Facebook. Происшествие произошло в селе Сосновка Камень-Каширского района.

Отмечается, что сообщение об инциденте произошло около 12:30, когда сообщение пришло в пожарно-спасательную часть города Камень-Каширский.

"По прибытию спасатели обнаружили двух человек, которых зажало перевернувшимся трактором. С помощью гидравлического и электрифицированного инструмента пострадавших удалось деблокировать и передать в кареты скорой помощи", — говорится в сообщении.

После аварии пострадавшие находились в сознании, а после деблокирования их доставили в городскую больницу. Об их состоянии не сообщается, однако по фотографиям с места происшествия можно понять, что их жизням ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 октября, в Чернигове произошла авария на канализационном коллекторе. Городские власти сочли это событие чрезвычайной ситуацией местного уровня.