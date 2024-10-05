На Волыни трактор зажал двух человек: пришлось звать спасателей
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Жизни пострадавших ничего не угрожает
В Волынской области трактор перевернулся и придавил двух человек. Помогать им пришлось местным спасателям.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы местного подразделения ГСЧС в Facebook. Происшествие произошло в селе Сосновка Камень-Каширского района.
Отмечается, что сообщение об инциденте произошло около 12:30, когда сообщение пришло в пожарно-спасательную часть города Камень-Каширский.
"По прибытию спасатели обнаружили двух человек, которых зажало перевернувшимся трактором. С помощью гидравлического и электрифицированного инструмента пострадавших удалось деблокировать и передать в кареты скорой помощи", — говорится в сообщении.
После аварии пострадавшие находились в сознании, а после деблокирования их доставили в городскую больницу. Об их состоянии не сообщается, однако по фотографиям с места происшествия можно понять, что их жизням ничего не угрожает.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 октября, в Чернигове произошла авария на канализационном коллекторе. Городские власти сочли это событие чрезвычайной ситуацией местного уровня.