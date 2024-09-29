Гналась за трендами: росіянка померла в Грузії, знімаючи відео (18+)

Дівчина працювала у PR-агентстві

У центрі Грузії загинула російська туристка загинула. Вона випадково оступилась і впала у підземний перехід. Дівчина перед смертю гуляла та співала пісню "В останній раз", знімаючи себе та подругу на відео.

Про це повідомляють російські видання "База" і "Шот". Там зазначили, що загиблу дівчину звали Аріна.

Вона приїхала до Тбілісі разом із друзями, гуляла з подругою центром міста, дівчата були в хорошому настрої, співали пісню "В останній раз", знімали селфі на телефон.

Варто зазначити, що записувати ліпсинги під цю пісню зараз тренд Тік-тока. Під цю пісню багато користувачів зняло відео.

Дівчина необережно оступилася і впала у підземний перехід площі Першої Республіки. Подруга викликала швидку, медики госпіталізували постраждалу, у неї зафіксували перелом основи черепа.

Обережно! Чутливі кадри!

Вона померла. На згадку про росіянку в підземному переході з'явився меморіал із квітами.

До країни прилетіли батьки загиблої. Вони займаються оформленням необхідних документів. Аріна жила в Москві, закінчила університет. Працювала у PR-агентстві.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні почали блокувати канали у Tik-Tok, одіозним персонажам вже "прилетіло"