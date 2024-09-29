Гналась за трендами: россиянка умерла в Грузии, снимая видео (18+)

Девушка работала в PR-агентстве

В центре Грузии погибла российская туристка. Она случайно оступилась и впала в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню "В последний раз", снимая себя и подругу на видео.

Об этом сообщают российские издания "База" и "Шот". Там отметили, что погибшую девушку звали Арина.

Она приехала в Тбилиси вместе с друзьями, гуляла с подругой по центру города, девушки были в хорошем настроении, пели песню "В последний раз", снимали селфи на телефон.

Стоит отметить, что записывать липсинги под эту песню сейчас тренд Тик-Тока. Под эту песню многие пользователи сняли видео.

Девушка неосторожно оступилась и впала в подземный переход площади Первой Республики. Подруга вызвала скорую, медики госпитализировали пострадавшую, у нее зафиксировали перелом основания черепа.

Осторожно! Чувствительные кадры!

Она погибла. В память о россиянке в подземном переходе появился мемориал с цветами.

В страну прилетели родители погибшей. Они занимаются оформлением нужных документов. Арина жила в Москве, окончила университет. Работала в PR-агентстве.

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