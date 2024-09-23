Нова напасть у Росії: діти нападають на школи "через завдання в онлайн-грі", деталі чергової НП (фото)

Агресивний хлопець із нормальної сім’ї

В Іркутській області Росії 23 вересня школяр з молотками та ножем напав на однокласників у роздягальні, поранення отримали троє учнів. Днями таке сталося також у школі у Челябінській області.

Як повідомляють росЗМІ, новий інцидент стався на перерві, коли учні 8 класу готувалися до уроку фізкультури. Один з учнів цього класу, Артем, накинувся на одного з однокласників і вдарив його молотком по потилиці, потім по руках.

Загалом постраждали троє школярів. У двох травми рук, в одного пробито голову.

Однокласник, який одержав молотком по голові

На галас прибіг викладач фізкультури, який знешкодив хлопця з молотком. Уточнюється, що нападник з нормальної, повної родини. Має молодшого 5-річного брата.

Хлопчик, який напав на однокласників

Проте однокласники назвали Артема замкнутим та нетовариським. За їхніми словами, хлопчик нібито ніколи не дивився у вічі, коли з ним розмовляли.

Школда, де стався інцидент

Під час нападу у роздягальні було п’ять школярів. Один із них — двоюрідний брат Артема. Хлопці не могли вийти з приміщення, бо нападник заблокував вихід.

Хлопчик, який перший отримав молотком по потилиці, розповів, що однокласник ударив його, коли він зав’язував шнурки. Відразу після цього він почав кричати і махати молотком — двом потрапив по руках.

Як пише Telegram-канал Baza, учень, який напав з молотком на своїх однокласників, розповів знайомим, що виконував завдання в онлайн-грі. Після нападу він планував вчинити суїцид. За словами однієї з однокласниць, після того, що сталося він сказав їй, що отримав завдання в якійсь грі в Telegram – напасти на школу, а потім вчинити самогубство.

Кілька днів тому в Росії стався аналогічний напад на школу з молотком у Челябінській області. За попередніми даними, він також міг бути пов’язаний з онлайн-грою.

Як повідомляв "Телеграф", 18 вересня у львівських Telegram-каналах з’явилася інформація про нібито підготовку теракту в школах міста. Загрози поширював один з анонімних каналів.