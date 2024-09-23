Новая напасть в России: дети нападают на школы "из-за заданий в онлайн-игре", детали очередного происшествия (фото)

Агрессивный парень из норм альной семьи

В Иркутской области России 23 сентября школьник с молотками и ножом напал на одноклассников в раздевалке, ранения получили трое учеников. На днях подобное произошло также в школе в Челябинской области.

Как сообщают росСМИ, новый инцидент произошел на перемене, когда ученики 8 класса готовились к уроку физкультуры. Один из учеников этого класса, Артем, набросился на одного из одноклассников и ударил его молотком по затылку, потом по рукам.

Всего пострадало трое школьников. У двоих травмы рук, у одного пробита голова.

Одноклассник, который получил молотком по голове

На крики прибежал преподаватель физкультуры, который обезвредил парня с молотком. Уточняется, что напавший из нормальной, полной семьи. У него есть младший 5-летний брат.

Мальчик, который напал на одноклассников

Однако одноклассники охарактеризовали Артема как замкнутого и необщительного. По их словам, мальчик якобы никогда не смотрел в глаза, когда с ним разговаривали.

Школда, где произошел инцидент

Во время нападения в раздевалке находилось пять школьников. Один из них — двоюродный брат Артёма. Парни не могли выйти из помещения, потому что напавший заблокировал собой выход.

Мальчик, который первый получил молотком по затылку, рассказал, что одноклассник ударил его, когда он завязывал шнурки. Сразу после этого он начал кричать и махать молотком — двоим попал по рукам.

Как пишет Telegram-канал Baza, ученик, напавший с молотком на своих одноклассников, рассказал знакомым, что он выполнял задание в онлайн-игре. После нападения он планировал совершить суицид. По словам одной из одноклассниц, после произошедшего он сказал ей, что получил задание в какой-то игре в Telegram — напасть на школу, а потом совершить самоубийство.

Несколько дней назад в России произошло аналогичное нападение на школу с молотком произошло в Челябинской области. По предварительным данным, оно также могло было быть связано с онлайн-игрой.

Как сообщал "Телеграф", 18 сентября, во львовских Telegram-каналах появилась информация о якобы подготовке теракта в школах города. Угрозы распространял один из анонимных каналов.