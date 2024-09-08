РФ вбиває дельфінів? До берегів Одеської області винесло мертвих тварин, що відбувається (фото)

Тварини стають "сліпими" і слабкими через ворожі кораблі

На береги Одещини викидає мертвих дельфінів. Їхня загибель може бути пов’язана з російською агресією проти України.

Про це заявив начальник науково-дослідного відділу "Тузлівських лиманів" Іван Русєв. За його словами, один із таких випадків стався днями, коли до берега Національного природного парку викинуло дитинча дельфіна білобокого. Ще один випадок стався поряд — у Грибівці. Там мертвим знайшли дельфіна афаліну.

"Викидало море дельфінів і на береги Чорного моря в Болгарії і на Азовських берегах", — розповідає Русєв.

На його думку, причиною загибелі тварин можуть бути гідролокатори або сонари, які знаходяться на деяких російських судах поблизу Новоросійська та окупованого Криму. Ворог використовує їх, щоб за допомогою акустичного випромінювання виявляти об’єкти під водою.

Ці гідролокатори створюють потужні хвилі, які негативно впливають на здоров’я тварин. Через них дельфіни отримують акустичну травму – коли вони потрапляють у зону опромінення навігаційних пристроїв суден, страждають на їх органи навігації та ехолокації.

"При уражені органів навігації і слуху, дельфіні не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично «сліпими». Втративши орієнтацію тварини втрачають акустичний контроль над середовищем. «Сліпі» дельфіни знаходяться в стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі. І головне - такі “паралізовані” дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються. Ослаблені від удару гідролокаторів дельфіни, «сліпі», в стресовому стані різко втрачають імунітет і стають об'єктом автономного зараження збудниками інфекцій, віруси яких в них живуть постійно", — пояснив учений.

Русєв констатував, що лише знищення ворожого флоту дасть шанс дельфінам відчути полегшення життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Київській області на ворожій міні підірвалася червонокнижна тварина.