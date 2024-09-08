РФ убивает дельфинов? К берегам Одесской области вынесло мертвых животных, что происходит (фото)

Животные становятся "слепыми" и слабыми из-за вражеских кораблей

К берегам Одесской области выбрасывает мертвых дельфинов. Их гибель может быть связана с российской агрессией против Украины.

Об этом заявил начальник научно-исследовательского отдела "Тузловских лиманов" Иван Русев. По его словам, один из таких случаев произошел на днях, когда к берегу Национального природного парка выбросило детеныша дельфина белобокого. Еще один случай произошел рядом — в Грибовке. Там мертвым нашли дельфина афалина.

"Выбрасывало море дельфинов и на берега Черного моря в Болгарии и на Азовских берегах", — рассказывает Русев.

По его мнению, причиной гибели животных могут быть гидролокаторы, или сонары, которые находятся на некоторых российских судах вблизи Новороссийска и оккупированного Крыма. Враг использует их, чтобы с помощью акустического излучения обнаруживать объекты под водой.

Эти гидролокаторы создают мощные волны, негативно влияющие на здоровье животных. Из-за них дельфины получают акустическую травму – когда они попадают в зону облучения навигационных устройств судов, страдают их органы навигации и эхолокации.

"При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Утратив ориентацию животные теряют акустический контроль над средой. "Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они попадают на всяческие препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы. И главное — такие "парализованные" дельфины не могут подстрелить рыбу и быстро истощаются. Ослабленные от удара гидролокаторов дельфины, "слепые", в стрессовом состоянии резко теряют иммунитет и становятся объектом автономного заражения возбудителями инфекций, вирусы которых в них живут постоянно", — объяснил ученый.

Русев констатировал, что только уничтожение вражеского флота даст шанс дельфинам почувствовать облегчение жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области на вражеской мине подорвалось краснокнижное животное.