Чоловік підпалив коляску та будинок з людьми: страшні кадри потрапили на камеру (відео)

Зловмисника оперативно затримали

На Рахівщині поліцейським довелося рятувати людей від агресивного чоловіка, який погрожував підпалити себе, а також будинок, де проживають ще кілька сімей. Внаслідок дій зловмисника опіки отримав один із правоохоронців.

Чоловік був затриманий. Подробиці НП розповіли у прес-службі Нацполіції.

На Рахівщині чоловік погрожував підпалити себе, а також будинок, у якому проживають ще кілька сімей. Причиною такої неадекватної поведінки стали ревнощі до дружини.

Поліцейські прибули на місце події та побачили, що чоловік уже встиг підпалити дитячий візок і виніс на подвір'я газовий балон. Він відкрив вентиль і збирався здійснити підпал. У цей момент поруч із ними перебував його малолітній син.

Поки один правоохоронець вів із потенційним злочинцем діалог, другий, 21-річний поліцейський, обійшов будинок і зміг вихопити газовий балон і чоловіка, а також відштовхнути його.

Унаслідок цього працівник поліції отримав опіки рук і ніг. Зрештою, зловмисника було затримано. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на мості зайнялося авто. За словами очевидців, обійшлося без постраждалих – водій вчасно встиг залишити машину.