Мужчина поджог коляску и дом с людьми: страшные кадры попали на камеру (видео)

Злоумышленника оперативно задержали

На Раховщине полицейским пришлось спасать людей от агрессивного мужчины, который угрожал поджечь себя, а также дом, в котором проживают еще несколько семей. В результате действий злоумышленника ожоги получил один из правоохранителей.

Мужчина был задержан. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе Нацполиции.

На Раховщине мужчина угрожал поджечь себя, а также дом, в котором проживают еще несколько семей. Причиной такого неадекватного поведения стала ревность к супруге.

Полицейские прибыли на место происшествия и увидели, что мужчина уже успел поджечь детскую коляску и вынес во двор газовый баллон. Он открыл вентиль и собирался совершить поджог. В этот момент рядом с ними находился его малолетний сын.

Пока один правоохранитель вел с потенциальным преступником диалог, второй, 21-летний полицейский, обошел дом и смог выхватить газовый баллон и мужчины, а также оттолкнуть его.

В результате этого работник полиции получил ожоги рук и ног. В конечном итоге, злоумышленник был задержан. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на мосту загорелось авто. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших — водитель вовремя успел покинуть машину.