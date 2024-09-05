Облили бензином та підпалили: трагічно загинула учасниця Олімпіади у Парижі

Спортсменка стала жертвою домашнього насильства

У четвер, 5 вересня, померла легкоатлетка з Уганди Ребекка Чептегей. Спортсменка брала участь у марафоні на Олімпійських іграх у Парижі, де посіла 44-е місце.

Про смерть спортсменки повідомила Федерація легкої атлетики Уганди у соцмережі Х. Дівчина стала жертвою домашнього насильства з боку свого бойфренда.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої спортсменки Ребекки Чептегей сьогодні вранці, яка трагічно стала жертвою домашнього насильства. Як федерація, ми засуджуємо подібні дії й закликаємо до справедливості. Нехай її душа спочиває з миром", — йдеться у повідомленні.

За інформацією aol, днями Чептегей посварилася зі своїм хлопцем через ділянку землі, яку вона придбала в Кенії, де стався інцидент. Ребекка хотіла жити поряд із кенійськими спортивними центрами. 1 вересня під час сварки її бойфренд вилив на легкоатлетку каністру бензину та підпалив. У результаті обох госпіталізували до кенійської лікарні. На жаль, лікарі не зуміли врятувати спортсменку, яка одержала опіки близько 80% тіла.

Нагадаємо, збірна України зуміла здобути 12 нагород (3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові) на Іграх-2024. Це найкращий результат країни на Олімпіадах за останні 12 років.