Облили бензином и подожгли: трагически погибла участница Олимпиады в Париже

Спортсменка стала жертвой домашнего насилия

В четверг, 5 сентября, умерла легкоатлетка из Уганды Ребекка Чептегей. Спортсменка участвовала в марафоне на Олимпийских играх в Париже, где заняла 44-е место.

О смерти спортсменки сообщила Федерация легкой атлетики Уганды в соцсети Х. Девушка стала жертвой домашнего насилия со стороны своего бойфренда.

"Мы с глубокой грустью сообщаем о смерти нашей спортсменки Ребекки Чептегей сегодня утром, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Как федерация, мы осуждаем подобные действия и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром", — гласит сообщение.

По информации aol, на днях Чептегей поссорилась со своим парнем из-за участка земли, который она приобрела в Кении, где произошел инцидент. Ребекка хотела жить рядом с кенийскими спортивными центрами. 1 сентября во время ссоры ее бойфренд вылил на легкоатлетку канистру бензина и поджег. В итоге обоих госпитализировали в кенийскую больницу. К сожалению, врачи не сумели спасти спортсменку, которая получила ожоги около 80% тела.

Напомним, сборная Украины сумела завоевать 12 наград (3 золотых, 5 серебряных, и 4 бронзовых) на Играх-2024. Это лучший результат страны на Олимпиадах за последние 12 лет.