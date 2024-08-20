Росіяни обстріляли дитячий майданчик на Запоріжжі: загинула дитина, ще четверо отримали поранення (фото, відео)

Одного хлопця врятувати не вдалося

Росіяни обстріляли село Малокатеринівка у Запорізькій області та потрапили до дитячого кафе. Постраждали неповнолітні віком 11, 14, 15 та 17 років, а також 18-річна дівчина.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у телеграм-каналі. Зазначається, що боєприпас невстановленого типу впав біля торговельного кіоску для дітей.

"15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у несвідомому стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний", — йдеться у повідомленні.

Пізніше староста села Людмила Волик повідомила, що хлопця, якого доправили до лікарні з пораненнями, не вдалося врятувати.

Варто зазначити, що від Малокатеринівки до лінії фронту менше ніж 15 кілометрів, тобто до населеного пункту теоретично може добивати не лише реактивна, а й деякі різновиди ствольної артилерії, не кажучи вже про балістичне озброєння чи авіаційні снаряди.

Як повідомлялося раніше, СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Івано-Франківській області. Фігуранти шпигували за Силами оборони, ключовими об’єктами критичної інфраструктури та скоординували удар по енергооб’єкту на Прикарпатті.