Россияне обстреляли детскую площадку на Запорожье: погиб ребенок, еще четверо получили ранения (фото, видео)

Одного парня спасти не удалось

Россияне обстреляли село Малокатериновка в Запорожской области и попали в детское кафе. Пострадали несовершеннолетние в возрасте 11, 14, 15 и 17 лет, а также 18-летняя девушка.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в telegram-канале. Отмечается, что боеприпас неустановленного типа упал возле торгового киоска для детей.

"15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", — говорится в сообщении.

Позже староста села Людмила Волик сообщила, что парня, которого доставили в больницу с ранениями, спасти не удалось.

Стоит отметить, что от Малокатериновки до линии фронта менее 15 километров, то есть до населенного пункта в теории может добивать не только реактивная, но и некоторые разновидности ствольной артиллерии, не говоря уже о баллистическом вооружении или авиационных снарядах.

Как сообщалось ранее, СБУ нейтрализовала российскую агентурную сеть, действовавшую на Николаевщине, Днепропетровщине и Ивано-Франковской области. Фигуранты шпионили за Силами обороны, ключевыми объектами критической инфраструктуры и скоординировали удар по энергообъекту на Прикарпатье.