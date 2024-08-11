РФ всю ніч атакувала Україну дронами та ракетами: загинула дитина, вибухи лунали у різних областях (відео)

Тривога в частині областей триває понад 9 годин

У ніч проти 11 серпня російські окупанти влаштували атаку по Україні. Під час повітряної тривоги у низці областей пролунали вибухи.

Інформація про це була опублікована у моніторингових Telegram-каналах. Там повідомляють, що ворог запускав територією країни балістичні ракети, а також десятки безпілотних літальних апаратів типу "Шахед".

Так, повітряну тривогу в частині областей було оголошено ще ввечері 10 серпня і триває станом на 06:00 вже близько 9 годин. За цей час вибухи пролунали у Хмельницькій, Полтавській, Київській, Миколаївській областях, а також у Києві.

Атака по Україні продовжується і зараз. Дрони фіксуються на кордоні Кіровоградської та Полтавської областей у західному напрямку. У Черкаській області "Шахеди" рухаються північно-західним курсом. А третя група ударних БПЛА у Київській області.

Наслідки атаки

Як повідомляє ДСНС України, на Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік та дитина. Падіння уламків ракети на приватні житлові будинки сталося у Броварському районі.

"Три людини тяжко травмовані. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх виявили загиблими", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 серпня російські загарбники завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Під ударом опинився супермаркет "Екомаркет", у якому на той момент були люди. Внаслідок обстрілу 14 людей та ще 43 отримали поранення.