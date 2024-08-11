РФ всю ночь атаковала Украину дронами и ракетами: погиб ребенок, взрывы звучали в разных областях (видео)

Тревога в части областей длитеся более 9 часов

В ночь на 11 августа российские оккупанты устроили атаку по Украине. Во время воздушной тревоги в ряде областей раздались взрывы.

Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах. Там сообщают, что враг запускал по территории страны баллистические ракеты, а также десятки беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед".

Так, воздушная тревога в части областей была объявлена еще вечером 10 августа и длится по состоянию на 06:00 уже порядка 9 часов. За это время взрывы прогремели в Хмельницкой, Полтавской, Киевской, Николаевской областях, а также в Киеве.

Атака по Украине продолжается и в настоящее время. Дроны фиксируются на границе Кировоградской и Полтавской областей в западном направлении. В Черкасской области "Шахеды" двигаются по северо-западному курсу. А третья группа ударных БПЛА в Киевской области.

Последствия атаки

Как сообщает ГСЧС Украины, на Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок. Падение обломков ракеты на частные жилые дома произошло в Броварском районе.

"Три человека тяжело травмированы. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 августа российские захватчики нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Под ударом оказался супермаркет "Экомаркет", в котором на тот момент находились люди. В результате обстрела 14 человек и еще 43 получили ранения.