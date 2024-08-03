Втратив око і кар’єру: російського боксера наздогнала карма за поїздку у Крим (відео)

Через отримані пошкодження боксер не зможе продовжувати спортивну кар’єру

Чемпіон Росії та Європи з боксу Дмитро Двалі вліз у бійку в Криму, внаслідок чого втратив око. Спортсмен поїхав на окуповану територію, щоби провести майстер-клас для дітей.

Про це повідомляє SHOT. Інцидент стався у Феодосії.

За інформацією джерела, боксер разом із братом та катменом поверталися з пробіжки. На набережній вони побачили, як чоловіки бив хлопчика. Боксер заступився, після чого на нього накинувся натовп. У жорстокій бійці спортсмену вибили око.

Дмитра госпіталізували, а пізніше відправили на лікування до Москви. Повідомляється, що медики діагностували Двалі перелом орбітальної кістки. Лікарі намагаються зберегти око боксеру, проте бачити їм він уже не зможе, а на другому оці зір згодом сідатиме через додаткове навантаження. Спортсмен зазначив, що, можливо, йому доведеться замінити пошкоджене око на протез. Він додав, що звернувся до поліції із заявою, підозрюваних знайшли. На всіх фігурантів порушили кримінальну справу щодо хуліганства. Їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Катмену під час бійки зламали руку. Фахівцю вже зробили операцію, вставивши спицю, щоб усе рівно зрослося.

Довідка: Дмитро Двалі – майстер спорту Росії міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Європи, чемпіон світу серед військовослужбовців, чемпіон Росії, чемпіон Росії серед молоді до 22 років. Боксер виступає за клуб ЦСКА, служить у спортивній роті й має військове звання "прапорщик".

Раніше український боксер Олександр Усик зробив випад у бік УЄФА. Крім того, чемпіон назвав головну різницю між українцями та росіянами.