Лишился глаза и карьеры: российского боксера настигла карма за поездку в Крым (видео)

Из-за полученных повреждений боксер не сможет продолжать спортивную карьеру

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали влез в драку в Крыму, в результате чего лишился глаза. Спортсмен поехал на оккупированную территорию, чтобы провести мастер-класс для детей.

Об этом сообщает SHOT. Инцидент произошел в Феодосии.

По информации источника, боксер вместе с братом и катменом возвращались с пробежки. На набережной они увидели, как мужчины избивали мальчика. Боксер заступился, после чего на него накинулась толпа. В жестокой драке спортсмену выбили глаз.

Дмитрия госпитализировали, а позднее отправили на лечение в Москву. Сообщается, что медики диагностировали Двали перелом орбитальной кости. Врачи пытаются сохранить глаз боксеру, однако видеть им он уже не сможет, а на уцелевшем глазу зрение со временем будет садиться из-за дополнительной нагрузки. Спортсмен отметил, что, возможно, ему придется заменить поврежденный глаз на протез. Он добавил, что обратился в полицию с заявлением, подозреваемых нашли. На всех фигурантов возбудили уголовное дело о хулиганстве. Им грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Катмену в ходе драки сломали руку. Специалисту уже сделали операцию, вставив спицу, чтобы все ровно срослось.

Справка: Дмитрий Двали — мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России, чемпион России среди молодежи до 22 лет. Боксер выступает за клуб ЦСКА, служит в спортивной роте, и носит воинское звание "прапорщик".

Ранее украинский боксер Александр Усик сделал выпад в сторону УЕФА. Кроме того, чемпион назвал главную разницу между украинцами и россиянами.