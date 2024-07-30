Жах у Судані: обидві воюючі сторони чинять жорстокі зґвалтування дівчат і жінок, — правозахисники

Судан та його сусіди переживають одну з найбільших і найскладніших гуманітарних криз у світі – за даними ООН, понад 25 мільйонів людей потребують допомоги

У Судані, де з 15 квітня 2023 року триває війна між суданською армією (SAF) та воєнізованими формуваннями "Сил швидкого реагування" (RSF), жінки, дівчата та дівчатка зазнають сексуального насильства з боку обох воюючих сторін. У тому числі відбуваються групові зґвалтування та зґвалтування малолітніх.

Як пише CNN, згідно з 88-сторінковим звітом HRW під назвою "Хартум (столиця Судану, — ред.) небезпечний для жінок", протягом 15 місяців конфлікту жінки і дівчатка в столиці не тільки піддавалися зґвалтуванням, але й примусовим шлюбам та сексуальному рабству.

"Сили швидкої підтримки зґвалтували, здійснили групове зґвалтування і змусили до одруження незліченну кількість жінок і дівчаток у житлових районах столиці Судану. Збройне угруповання тероризувало жінок і дівчаток, і обидві воюючі сторони не дозволяли їм отримувати допомогу та підтримку, посилюючи посилюючи шкоду, з якою вони стикаються, і змушуючи їх відчувати, що ніде немає безпеки", — описала ситуацію заступник директора міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) з Африки Летиція Бадер.

З 42 медичних та соціальних працівників, які надають допомогу в країні з вересня 2023 року по лютий 2024 року, 18 надали допомогу 262 жертвам сексуального насильства у віці від 9 до 60 років. Деякі з них після зґвалтувань завагітніли. Якщо таке відбувається, жертві загрожує у найкращому разі вигнання.

Щодня тисячі суданців, переважно жінок та дітей, перетинають кордони, рятуючись від насильства та голоду. Фото ООН

Психіатр, який надав допомогу більш ніж 40 жертвам зґвалтування, розповів про одну з таких жінок. Вона була зґвалтована, а потім виявила, що перебуває на третьому місяці вагітності.

"Вона була явно травмована і тремтіла — боялася, як відреагує її сім’я. Вона сказала мені: "Якщо вони дізнаються про мою ситуацію, вони вб’ють мене", — сказав він.

Інший лікар розповів про жінку, яку зґвалтували кілька бійців RSF. Коли після цього вона дізналася, що вагітна, чоловік вигнав її та забрав дітей. Вона залишилася на вулиці. Жінка звернулася до клініки із проханням зробити аборт, але директор лікарні не погодився на процедуру. Інша лікарня не змогла провести переривання вагітності, бо там не було акушера.

"Після того, як вагітність перевищила чотири місяці, нам довелося запропонувати їй психологічну підтримку, щоб вона могла прийняти цей стан. Це був єдиний доступний нам варіант", — розповів лікар.

У доповіді йдеться, що "фізичні, емоційні, соціальні та психосоціальні шрами, що залишилися у тих, хто вижив, величезні". У багатьох були тяжкі травми. Для декого вони стали смертельними.

Суданські жінки в таборі для біженців у Чаді. Фото ООН

Хоча у звіті в основному описується насильство, скоєне силами RSF, в ньому йдеться про те, що деякі жінки боялися повідомляти про інциденти за участю солдатів SAF. Вони побоювалися, що влада відхилить їхні заяви.

Згідно зі звітом, RSF також розграбувала медикаменти, а деякі бойовики "іноді робили акти сексуального насильства" щодо медичних працівників. Один із них повідомив, що йому забороняли повідомляти в ООН про випадки сексуального насильства.

"Я можу вбити тебе прямо тут і прямо зараз, якщо ти цього не хочеш, тобі слід бути обережним і припинити надсилати звіти", — сказав бойовик.

Нагадаємо, війна між SAF та RSF спалахнула навесні 2023 року. Приводом для зіткнень стало питання інтеграції RSF до структури армії. Бойові дії, що почалися в столиці, незабаром охопили й інші частини країни.

За оцінками ООН, з 15 квітня 2023 року понад 8,5 мільйона суданців були змушені тікати зі своїх будинків, понад 1,8 мільйона з них перетнули кордони до сусідніх країн. Тисячі суданців, як і раніше, щодня перетинають кордони, рятуючись від насильства та голоду, що зазвичай відбувається лише на початкових стадіях конфлікту, наголошується у звіті ООН, присвяченому році війни в Судані.

Внаслідок збройного конфлікту 18 мільйонів людей зіткнулися з гострою нестачею продовольства. П’яти мільйонам загрожує смертельно небезпечне виснаження.

Як повідомляв "Телеграф", Росія пропонує Судану військову підтримку в обмін на військову базу на узбережжі Червоного моря. Цікаво, що російські найманці з ПВК "Вагнер" воюють на боці суданських бунтівників, а в мережі з’являлися відео операцій проти них у виконанні нібито українських спецслужб.