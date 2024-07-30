Ужас в Судане: обе воюющие стороны совершают жестокие изнасилования девочек и женщин, - правозащитники

Судан и его соседи переживают один из крупнейших и наиболее сложных гуманитарных кризисов в мире – по данным ООН, более 25 миллионов человек нуждаются в помощи

В Судане, где с 15 апреля 2023 года идет война между суданской армией (SAF) и военизированными формированиями "Сил быстрого реагирования" (RSF), женщины, девушки и девочки подвергаются сексуальному насилию со стороны обеих воюющих сторон. В том числе происходят групповые изнасилования и изнасилования малолетних.

Как пишет CNN, согласно 88-страничному отчету HRW под названием "Хартум (столица Судана, — ред.) небезопасен для женщин", в течение 15 месяцев конфликта женщины и девочки в столице не только подвергались изнасилованиям, но также принудительным бракам и сексуальному рабству.

"Силы быстрой поддержки изнасиловали, совершили групповое изнасилование и принудили к вступлению в брак бесчисленное количество женщин и девочек в жилых районах столицы Судана. Вооруженная группировка терроризировала женщин и девочек, и обе воюющие стороны не позволяли им получать помощь и поддержку, усугубляя вред, с которым они сталкиваются, и заставляя их чувствовать, что нигде нет безопасности", — описала ситуацию заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) по Африке Летиция Бадер.

Из 42 медицинских и социальных работников, оказывающих помощь в стране с сентября 2023 года по февраль 2024 года, 18 оказали помощь в общей сложности 262 жертвам сексуального насилия в возрасте от 9 до 60 лет. Некоторые из них после изнасилований забеременели. Если такое происходит, жертве грозит в лучшем случае изгнание.

Ежедневно тысячи суданцев, преимущественно женщин и детей, пересекают границы, спасаясь от насилия и голода. Фото ООН

Психиатр, который оказал помощь более чем 40 жертвам изнасилования, рассказал об одной из таких женщин. Она была изнасилована, а затем обнаружила, что находится на третьем месяце беременности.

"Она была явно травмирована и дрожала – боялась, как отреагирует ее семья. Она сказала мне: "Если они узнают о моей ситуации, они убьют меня", — сказал он.

Другой врач рассказал о женщине, которую изнасиловали несколько бойцов RSF. Когда после этого она узнала, что беременна, муж выгнал ее и забрал детей. Она осталась на улице. Женщина обратилась в клинику с просьбой сделать аборт, но директор больницы не согласился на процедуру. Другая больница не смогла провести прерывание беременности, поскольку там не было акушера.

"После того, как беременность превысила четыре месяца, нам пришлось предложить ей психологическую поддержку, чтобы она могла принять это состояние. Это был единственный доступный нам вариант", — рассказал врач.

В докладе говорится, что "физические, эмоциональные, социальные и психосоциальные шрамы, оставшиеся у выживших, огромны". У многих были тяжелые травмы. Для некоторых они стали смертельными.

Суданские женщины в лагере для беженцев в Чаде. Фото ООН

Хотя в отчете в основном описывается насилие, совершенное силами RSF, в нем говорится, что некоторые женщины боялись сообщать об инцидентах с участием солдат SAF. Они опасались, что власти отклонят их заявления.

Согласно отчету, RSF также разграбила медикаменты, а некоторые боевики "иногда совершали акты сексуального насилия" в отношении медицинских работников. Один из них сообщил, что ему запрещали сообщать в ООН о случаях сексуального насилия.

"Я могу убить тебя прямо здесь и прямо сейчас, если ты этого не хочешь, тебе следует быть осторожным и прекратить отправлять отчеты", — сказал боевик.

Напомним, война между SAF и RSF вспыхнула весной 2023 года. Поводом для столкновений стал вопрос интеграции RSF в структуру армии. Начавшиеся в столице боевые действия вскоре охватили и другие части страны.

По оценкам ООН, с 15 апреля 2023 года более 8,5 миллиона суданцев были вынуждены бежать из своих домов, боле 1,8 миллиона из них пересекли границы в соседние страны. Тысячи суданцев по-прежнему ежедневно пересекают границы, спасаясь от насилия и голода, что обычно происходит лишь на начальных стадиях конфликта, отмечается в отчете ООН, посвященному году войны в Судане.

В результате вооруженного конфликта 18 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Пяти миллионам грозит смертельно опасное истощение.

Как сообщал "Телеграф", Россия предлагает Судану военную поддержку в обмен на военную базу на побережье Красного моря. Любопытно то, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" воюют на стороне суданских мятежников, а в сети появлялись видео операций против них в исполнении якобы украинских спецслужб.