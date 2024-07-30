"Втрат немає": тіла окупантів не забирають, аби не псувати статистику

Деякі командири забули, що вони "своїх не кидають"

Поки росіяни поширюють фейки про успіхи на Вовчанському напрямку, воєнний кореспондент Юрій Котьонок розповів правду про статистику втрат окупаційних військ. Командування спеціально не забирає усі тіла загиблих військових.

Їх забирають "дозовано", аби не псувати статистику втрат у війні з Україною. Як написав воєнкор у соцмережах, загиблих свідомо записують зниклими безвісти чи вказують, що вони живі. Проте він не вказав, на якому саме напрямку це відбувається.

Командування не забирає тіла російських військових

"Поки лежать "безхозні", вважаються живими або зниклими безвісти. Витягувати дають частинами, дозовано, щоб статистика не зростала. На жаль, не вигадки, а реальність", ― пише воєнкор.

Насправді це не новина, що росіяни не забирають тіла своїх військових. Про це давно вже говорять військові ЗСУ, які особисто бачать гори трупів на різних напрямках, так і родичі російських військових.

Зокрема, телеграм-канал ASTRA нещодавно писав, що родичі російських військовослужбовців, які служать у 25-й бригаді, жаліються на відсутність евакуації тіл. Вони навіть не можуть поховати загиблих. До того ж багато військових гине після першого бою.

У цій новині важливе інше. Чи не вперше про те, що росіяни не забирають свої тіла та свідомо викривлюють статистику, повідомляє досить популярний воєнкор.

Нагадаємо, що найбільш запеклі бої йдуть у Донецькій області. Росіяни просунулись на Покровському напрямку, який вважається наразі найскладнішим для Сил оборони. За добу окупаційні війська покращили свої позиції одразу в напрямку семи населених пунктів.

Росіяни не лише вбивають українських військових, а й тероризують мирне населення. Журналістам Bihus.info вдалось ідентифікувати людей, які залучені до виробництва ракет Х-101. Саме такими ракетами зокрема обстріляли дитячу лікарню "Охматдит".

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни стратили своїх побратимів на Донбасі. Мінімум сімох військових вбили за "порушення дисципліни".