"Потерь нет": тела окупантов не забирают, чтобы не портить статистику

Некоторые командиры забыли, что они "своих не бросают"

Пока россияне распространяют фейки об успехах на Волчанском направлении, военный корреспондент Юрий Котенок рассказал правду о статистике потерь оккупационных войск. Командование специально не забирает все тела погибших военных.

Их забирают "дозировано", чтобы не портить статистику потерь в войне с Украиной. Как написал военкор в соцсетях, погибших сознательно записывают пропавшими без вести или указывают, что они живы. Однако он не указал, на каком направлении это происходит.

Командование не забирает тела российских военных

"Пока лежат "безхозные", считаются живыми или пропавшими без вести. Вытаскивать дают частями, дозировано, чтобы статистика не росла. К сожалению, не выдумки, а реальность", ― пишет военкор.

На самом деле, это не новость, что россияне не забирают тела своих военных. Об этом давно уже говорят как военные ВСУ, которые лично видят горы трупов на разных направлениях, так и родственники российских военных.

В частности, телеграм-канал ASTRA недавно писал, что родственники российских военнослужащих, служащих в 25-й бригаде, жалуются на отсутствие эвакуации тел. Они даже не могут похоронить погибших. К тому же многие военные погибают после первого боя.

В этой новости важно другое. Едва ли не впервые о том, что россияне не забирают свои тела и сознательно искажают статистику, сообщает достаточно популярный военкор.

Напомним, что наиболее ожесточенные бои идут в Донецкой области. Россияне продвинулись на Покровском направлении, которое считается наиболее сложным для Сил обороны. За сутки оккупационные войска улучшили свои позиции в направлении сразу семи населенных пунктов.

Россияне не только убивают украинских военных, но и терроризируют мирное население. Журналистам Bihus.info удалось идентифицировать людей, причастных к производству ракет Х-101. Именно такими ракетами, в частности, обстреляли детскую больницу "Охматдет".

Ранее "Телеграф" писал, что россияне казнили своих побратимов на Донбассе. Минимум семерых военных убили за "нарушение дисциплины".