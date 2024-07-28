Мінус топ-пропагандист, десятки найманців та купа техніки: колону ПВК "Вагнер" розгромили у Малі (відео, фото)

Також був пошкоджений вертоліт, який зазнав аварії в місті Кідаль

У Республіці Малі колона російської приватної військової компанії "Вагнер" потрапила до засади. Повстанці-туареги поранили та вбили десятки найманців ПВК, у тому числі ліквідували відомого російського пропагандиста та автора російського Telegram-каналу Grey Zone із позивним "Білий".

Бійці повстанського руху захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер та п’ятницю, 25 та 26 липня. Про це повідомляє Reuters.

"У суботу повстанське угруповання повідомило, що також було пошкоджено вертоліт, який зазнав катастрофи в місті Кідаль, за сотні кілометрів звідси", — йдеться у матеріалі.

Судячи з фотографій, може йтися про російський гелікоптер Мі-24. Росія, до речі, має понад сотню одиниць такої техніки.

Армія Малі повідомила, що в боях дістали поранення двоє її солдатів. При цьому ліквідовано близько 20 повстанців. При цьому в розмові з AFP місцевий чиновник сказав, що військові втратили вбитими не менше 17 осіб. А Z-канали пишуть про близько 50 загиблих.

Зазначається, що туареги – це етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато хто з них почувається маргіналізованими урядом країни. Сепаратистське угруповання почало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, проте згодом воно було перехоплене ісламістськими угрупованнями. У 2015 році угруповання підписало мирну угоду з урядом Малі. А вже 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.

Breaking News публікує кадри з місця події. Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами. Також більше фото та відео можна переглянути у Telegram-каналі активіста та блогера Сергія Стерненка.

Ліквідація пропагандиста та автора Telegram-каналу GREY ZONE

У пабліках повідомляють, що в боях загинув відомий пропагандист та автор Telegram-каналу GREY ZONE із 535 тисячами підписників. З 2022 року цей канал займався розпалюванням ненависті до українців. До речі, сам автор каналу був учасником війни проти України. У мережі вже з’явилися фотографії, що підтверджують його ліквідацію.

Як пише Telegram-канал ASTRA, деякі пропагандисти та "військові" ТГ-канали також підтвердили смерть окупанта.

"Також, на жаль, у бою загинув наш добрий друг, адмін каналу GREY ZONE (позивний "Білий"). Загинув гідно — зі зброєю в руках, як і належить воїну", — пише канал ДШРГ "Русич".

Цю інформацію підтверджує пропагандист Ігор Димитрієв.

Зазначається, що якщо інформація відповідає дійсності, канал вів 31-річний уродженець Липецької області Микита Федянин.

До речі, канал "Святоша мовить" повідомляє, що крім Федянина в Малі загинув ще один відомий командир "Вагнера" Антон Єлізаров (Лотос). Він керував у ході вторгнення РФ в Україну наступом на Соледар та Бахмут.

"На цей час, за моїми даними, там (у Малі, — Ред.) понад 80 осіб двохсот в результаті цієї операції. Понад 15 людей перебувають у полоні. Це що стосується наших товаришів, військовослужбовців, які представляють інтереси Росії", — пише пропагандистський Telegram-канал

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року в Африці розбився військовий літак із найманцями ПВК "Вагнера". Під час приземлення літак не зміг загальмувати. На відповідному відео видно, що літак зайшов на смугу, але з якоїсь причини не зупинився.