Минус топ-пропагандист, десятки наемников и куча техники: колонну ЧВК "Вагнер" разгромили в Мали (видео, фото)

Также был поврежден вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль

В Республике Мали колонна российской частной военной компании "Вагнер" попала в засаду. Повстанцы-туареги ранили и убили десятки наемников ЧВК, в том числе ликвидировали известного российского пропагандиста и автора российского Telegram-канала Grey Zone с позывным "Белый".

Бойцы повстанческого движения захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу, 25 и 26 июля. Об этом сообщает Reuters.

"В субботу повстанческая группировка сообщила, что также был поврежден вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль, в сотнях километров отсюда", — говорится в материале.

Судя по фотографиям, речь может идти о российском вертолете Ми-24. Россия, к слову, имеет больше сотни единиц такой техники.

Армия Мали сообщила, что в боях получили ранения двое ее солдат. При этом ликвидированы около 20 повстанцев. При этом в разговоре с AFP местный чиновник сказал о том, что военные потеряли убитыми не меньше 17 человек. А Z-каналы пишут о порядка 50 погибших.

Отмечается, что туареги — это этническая группа, населяющая регион Сахары, в частности часть северного Мали. Многие из них чувствуют себя маргинализированными правительством страны. Сепаратистская группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, однако спустя время оно было перехвачено исламистскими группировками. В 2015 году группировка подписала мирное соглашение с правительством Мали. А уже в 2022 года CSP-PSD вышла из переговоров.

Breaking News публикует кадры с места происшествия. Внимание! Видео не для слабонервных. Также больше фото и видео можно посмотреть в Telegram-канале активиста и блогера Сергея Стерненко.

Ликвидация пропагандиста и автора Telegram-канала GREY ZONE

В пабликах сообщают, что в боях погиб известный пропагандист и автор Telegram-канала GREY ZONE с 535 тысячами подписчиков. С 2022 года этот канал занимался разжиганием ненависти к украинцам. К слову, сам автор канала был участником войны против Украины. В сети уже появились фотографии, подтверждающие его ликвидацию.

Как пишет Telegram-канал ASTRA, некоторые пропагандисты и "военные" ТГ-каналы также подтвердили смерть оккупанта.

"Также, к сожалению, в бою погиб наш хороший друг, админ канала GREY ZONE (позывной "Белый"). Погиб достойно — с оружием в руках, как и положено воину", — пишет канал ДШРГ "Русич".

Эту же информацию подтверждает пропагандист Игорь Димитриев.

Отмечается, что если информация соответствует действительности, то канал вел 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин.

К слову, канал "Святоша вещает" сообщает, что помимо Федянина в Мали погиб еще один известный командир "Вагнера" Антон Елизаров (Лотос). Он руководил в ходе вторжения РФ в Украину наступлением на Соледар и Бахмут.

"В данный момент, по моим данным, там (в Мали, — Ред.) более 80 человек двухсотых в результате этой операции. Более 15 человек находятся в плену. Это что касаемо российских наших товарищей, военнослужащих, которые представляют интересы России", — пишет пропагандистский Telegram-канал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года в Африке разбился военный самолет с наемниками ЧВК "Вагнера". Во время приземления самолет не смог затормозить. На соответствующем видео видно, что самолет зашел на посадочную полосу, но по какой-то причине не остановился.