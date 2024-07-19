Залишилася велика калюжа крові: перші фото Фаріон після замаху (18+)

За життя мовознавиці борються лікарі

Вечір п’ятниці, 19 липня, струснули новини про замах на відому громадську діячку, мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон, — її просто посеред вулиці підстрелили у Львові.

Як видно на фото та відео з місця подій, її швидко забрала карета "швидкої" допомоги, а на асфальті залишилася велика калюжа крові. Очевидці кажуть, що постріл був у скроню.

Замах стався на вулиці Масарика, і свідки кажуть, що до Фаріон підійшов чоловік у рукавичках віком 20-25 років, після чого вистрілив їй у напрямку голови та втік.

Вулиця Масарика у Львові, де стріляли в Ірину Фаріон 19.07.2024

Фото, як Ірину Фаріон відвозять до лікарні після замаху

Як видно на фото та відео з місця подій, на дорозі залишилася велика калюжа крові. Згідно з останніми новинами на момент публікації матеріалу, стан Ірини Фаріон дуже важкий, куля поранила їй скроню, за її життя борються лікарі.

Ірина Фаріон у лікарні після замаху

Фото з місця замаху на Ірину Фаріон

Поліція класифікувала напад як замах на навмисне вбивство, спрямовані всі сили на пошук нападника.

Як повідомляв "Телеграф", лише за кілька годин до замаху Ірина Фаріон зробила останній допис в Інстаграм, — там вона говорила про українських героїв.