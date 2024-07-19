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Залишилася велика калюжа крові: перші фото Фаріон після замаху (18+)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Ірина Фаріон у дуже тяжкому стані після замаху Новина оновлена 19 липня 2024, 21:21
Ірина Фаріон у дуже тяжкому стані після замаху. Фото Колаж "Телеграфу"

За життя мовознавиці борються лікарі

Вечір п’ятниці, 19 липня, струснули новини про замах на відому громадську діячку, мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон, — її просто посеред вулиці підстрелили у Львові.

Як видно на фото та відео з місця подій, її швидко забрала карета "швидкої" допомоги, а на асфальті залишилася велика калюжа крові. Очевидці кажуть, що постріл був у скроню.

Замах стався на вулиці Масарика, і свідки кажуть, що до Фаріон підійшов чоловік у рукавичках віком 20-25 років, після чого вистрілив їй у напрямку голови та втік.

Вулиця Масарика у Львові, де стріляли в Ірину Фаріон 19.07.2024
Вулиця Масарика у Львові, де стріляли в Ірину Фаріон 19.07.2024
Фото, як Ірину Фаріон відвозять до лікарні після замаху
Фото, як Ірину Фаріон відвозять до лікарні після замаху

Як видно на фото та відео з місця подій, на дорозі залишилася велика калюжа крові. Згідно з останніми новинами на момент публікації матеріалу, стан Ірини Фаріон дуже важкий, куля поранила їй скроню, за її життя борються лікарі.

Ірина Фаріон у лікарні після замаху
Ірина Фаріон у лікарні після замаху
Фото з місця замаху на Ірину Фаріон
Фото з місця замаху на Ірину Фаріон
Калюжа крові після того, як стріляли в Ірину Фаріон у Львові.

Поліція класифікувала напад як замах на навмисне вбивство, спрямовані всі сили на пошук нападника.

Як повідомляв "Телеграф", лише за кілька годин до замаху Ірина Фаріон зробила останній допис в Інстаграм, — там вона говорила про українських героїв.

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