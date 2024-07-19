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Осталась большая лужа крови: первые фото Фарион после покушения (18+)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Ирина Фарион в очень тяжелом состоянии после покушения Новость обновлена 19 июля 2024, 21:21
Ирина Фарион в очень тяжелом состоянии после покушения. Фото Коллаж "Телеграфа"

За жизнь языковеда борются врачи

Вечер пятницы, 19 июля, потрясли новости о покушении на известного общественного деятеля, языковеда и политика Ирину Фарион, — ее прямо посреди улицы подстрелили во Львове.

Как видно на фото и видео с места событий, ее быстро увезла карета "скорой" помощи, а на асфальте осталась внушительная лужа крови. Очевидцы говорят, что выстрел был в висок.

Покушение произошло на улице Масарика, и свидетели говорят, что к Фарион подошел мужчина в перчатках возрастом 20-25 лет, после чего выстрелил ей в направлении головы и убежал.

Улица Масарика во Львове, где стреляли в Ирину Фарион 19.07.2024
Улица Масарика во Львове, где стреляли в Ирину Фарион 19.07.2024
Фото, как Ирину Фарион увозят в больницу после покушения
Фото, как Ирину Фарион увозят в больницу после покушения

Как видно на фото и видео с места событий, на дороге осталась большая лужа крови. Согласно последним новостям на момент публикации материала, состояние Ирины Фарион очень тяжелое, пуля поранила ей висок, за ее жизнь борются врачи.

Ирина Фарион в больнице после покушения
Ирина Фарион в больнице после покушения
Фото с места покушения на Ирину Фарион
Фото с места покушения на Ирину Фарион
Лужа крови после того как стреляли в Ирину Фарион во Львове

Полиция классифицировала нападение как покушение на умышленное убийство, направлены все силы для поиска нападавшего.

Как сообщал "Телеграф", всего за несколько часов до покушения Ирина Фарион сделала последний пост в Инстаграм, — там она говорила про украинских героев.

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