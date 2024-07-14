"Я відчув, як куля розриває шкіру": що відомо про поранення Трампа і як воно виглядає (фото)

Трамп подякував спецслужбам за швидку реакцію на ситуацію

Колишнього президента США Дональда Трампа поранено під час замаху на нього з боку Томаса Метью Крукса. Після того, що сталося, його госпіталізували.

Інформацію про своє поранення Дональд Трамп розповів на сторінці у соціальній мережі Truth. Його життю нічого не загрожує.

"В мене вистрілили, куля потрапила у верхню частину мого правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і одразу відчув, як куля розриває шкіру. Відбулася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається" , — сказав Трамп.

Він також висловив подяку спецслужбам США за оперативну роботу.

"Я хочу подякувати Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію на стрілянину, яка щойно сталася в Батлері, штат Пенсільванія", — зазначив Трамп.

Додамо, що в мережі висловилися з цієї події і деякі навіть оцінили, що могло б статися з колишнім президентом Трампом, якби куля пройшла на кілька міліметрів далі.

Український блогер, журналіст та військовослужбовець ЗСУ Антон Швець на своїй сторінці у Facebook проаналізував замах і зазначив, що люди, які називають цю ситуацію постановкою, — смішні.

"Трамп на відео активно махає головою. Жодний снайпер у такій ситуації не зможе гарантувати попадання у вухо, а не у скроню. Пару міліметрів правіше, або на десять градусів більше поворот голови, або на пів секунди затримка з пострілом, якщо погоджували таймінги — і все — вічна пам’ять", — підкреслив Швець.

Також він додав, що у людини, яка знає, що в неї ось-ось стрілятимуть, хоч і постановочно, дуже змінюється моторика. Тобто поводитися як завжди досить складно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 липня під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його виступу перед своїми прихильниками. У ході замаху на Трамп загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника пострілом у голову. Вже відомо, що ним був 20-річний Томас Метью Крукс.