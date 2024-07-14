"Я почувствовал, как пуля разрывает кожу": что известно о ранении Трампа и как оно выглядит (фото)

Трамп поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию на ситуацию

Бывший президент США Дональд Трамп был ранен во время покушения на него со стороны Томаса Мэтью Крукса. После случившегося его госпитализировали.

Информацию о своем ранении Дональд Трамп рассказал на странице в социальной сети Truth. Его жизни ничего не угрожает.

"В меня выстрелили, пуля попала в верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", — сказал Трамп.

Он также выразил благодарность спецслужбам США за оперативную работу.

"Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания", — отметил Трамп.

Добавим, что в сети высказались по данному происшествию и некоторые даже оценили, что могло бы случиться с бывшим президентом Трампом, если бы пуля прошла на несколько миллиметров дальше.

Украинский блогер, журналист и военнослужащий ВСУ Антон Швец на своей странице в Fаcebook проанализировал покушение и отметил, что люди, которые называют эту ситуацию постановкой — смешны.

"Трамп на видео активно машет головой. Никакой снайпер в такой ситуации не сможет гарантировать попадание в ухо, а не в висок. Пару миллиметров правее, или на десять градусов больше поворот головы, или на полсекунды задержка с выстрелом, если согласовывали тайминги – и все – вечная память", — подчеркнул Швец.

Также он добавил, что у человека, который знает, что в него вот-вот будут стрелять, хоть и постановочно, очень меняется моторика. То есть, вести себя как обычно довольно сложно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего выстрелом в голову. Уже известно, что им был 20-летний Томас Мэтью Крукс.