"Я почувствовал, как пуля разрывает кожу": что известно о ранении Трампа и как оно выглядит (фото)
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Трамп поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию на ситуацию
Бывший президент США Дональд Трамп был ранен во время покушения на него со стороны Томаса Мэтью Крукса. После случившегося его госпитализировали.
Информацию о своем ранении Дональд Трамп рассказал на странице в социальной сети Truth. Его жизни ничего не угрожает.
"В меня выстрелили, пуля попала в верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", — сказал Трамп.
Он также выразил благодарность спецслужбам США за оперативную работу.
"Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания", — отметил Трамп.
Добавим, что в сети высказались по данному происшествию и некоторые даже оценили, что могло бы случиться с бывшим президентом Трампом, если бы пуля прошла на несколько миллиметров дальше.
Украинский блогер, журналист и военнослужащий ВСУ Антон Швец на своей странице в Fаcebook проанализировал покушение и отметил, что люди, которые называют эту ситуацию постановкой — смешны.
"Трамп на видео активно машет головой. Никакой снайпер в такой ситуации не сможет гарантировать попадание в ухо, а не в висок. Пару миллиметров правее, или на десять градусов больше поворот головы, или на полсекунды задержка с выстрелом, если согласовывали тайминги – и все – вечная память", — подчеркнул Швец.
Также он добавил, что у человека, который знает, что в него вот-вот будут стрелять, хоть и постановочно, очень меняется моторика. То есть, вести себя как обычно довольно сложно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего выстрелом в голову. Уже известно, что им был 20-летний Томас Мэтью Крукс.