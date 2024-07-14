Замах на Трампа: з'явилося нове фото ліквідованого стрільця

У мережі з'явилося фото застреленого хлопця, який, ймовірно, вчинив замах на колишнього президента США Дональда Трампа. Його ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса з Пенсільванії.

За даними американських ЗМІ, стрілець виліз на дах виробничого підприємства, розташованого приблизно за 120 метрів від сцени, де виступав Трамп. Зазначається, що експрезидента було поранено у вухо.

Ймовірно, підозрюваного у стрілянині вбили співробітники Секретної служби. До цього стало відомо, що поліцейські знайшли на місці замаху гвинтівку типу АR.

Фото без блюру можна переглянути за цим посиланням.

Після спроби замаху на Трампа кілька людей повідомили, що незадовго до пострілів бачили, як чоловік лізе на дах будівлі й вказували на це поліції та співробітникам служби безпеки, але ті ніяк не зреагували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 липня під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його виступу перед своїми прихильниками. Він, мабуть, отримав легкі поранення. У ході замаху на Трампа загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника, який атакував передвиборчий мітинг експрезидента.