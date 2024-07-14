Покушение на Трампа: появилось новое фото ликвидированного стрелка

В сети появилось фото застреленного парня, который, вероятно, совершил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Его идентифицировали как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Пенсильвании.

По данным американских СМИ, стрелок вылез на крышу производственного предприятия, расположенного примерно в 120 метрах от сцены, где выступал Трамп. Отмечается, что экс-президент был ранен в ухо.

Вероятно, подозреваемого в стрельбе убили сотрудники Секретной службы. До этого стало известно, что полицейские обнаружили на месте покушения винтовку типа АR.

Фото без блюра можно просмотреть по этой ссылке.

После попытки покушения на Трамп несколько человек сообщили, что незадолго до выстрелов видели, как мужчина лезет на крышу здания и указывали на это полиции и сотрудникам службы безопасности, но те никак не среагировали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа прозвучали выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. Он, вероятно, получил легкие ранения. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападающего, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.