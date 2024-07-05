"Чисто робота ФСБ": невідомі кинули свинячу голову в берлінську мечеть, і підозрюють в цьому українців (фото)

Невідомі помістили в мечеті голову свині, загорнуту в прапор Палестини з написом "Україна за Ізраїль"

У четвер, 4 липня, релігійний персонал берлінської мечеті виявив неприємну знахідку. На килимі виявили закривавлену свинячу голову, загорнуту в палестинський прапор, на якому було написано "Україна за Ізраїль".

Про це повідомляє berliner-wochenzeitung. Там назвали цей інцидент "ісламофобним".

"Релігійний персонал мечеті в берлінському районі Вільмерсдорф побачив розбите вікно. Невідомі викинули у вікно свинячу голову, загорнуту в прапор Палестини. На прапорі було написано "Україна за Ізраїль", — йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що напис, який є на палестинському прапорі, походить нібито від українців. Наразі правоохоронні органи з'ясовують причетність громадян України до злочину.

Додамо, що берлінська мечеть, розташована на Брінненерштрассе в берлінському районі Вільмерсдорф, була побудована рухом Лахор Ахмадія в середині 1920-х років . Вважається найстарішою збереженою будівлею, освяченою як мечеть, у Німеччині.

Українці в мережі Х вже встигли відреагувати на це. Коментатори пишуть, що цей інцидент є підозрілим і схожий на провокацію.

Раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАС у Секторі Газа згортається.