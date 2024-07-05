"Чисто работа ФСБ": неизвестные бросили свиную голову в берлинскую мечеть, и подозревают в этом украинцев (фото)

Неизвестные поместили в мечети голову свиньи, завернутую в флаг Палестины с надписью "Украина за Израиль"

В четверг, 4 июля, религиозный персонал берлинской мечети нашел неприятную находку. На ковре обнаружили окровавленную свиную голову, завернутую в палестинский флаг, на котором было написано "Украина за Израиль".

Об этом сообщает berliner-wochenzeitung. Там назвали этот инцидент "исламофобным".

"Религиозный персонал мечети в берлинском районе Вильмерсдорф увидел разбитое окно. Неизвестные выбросили в окно свиную голову, завернутую в флаг Палестины. На флаге была написана "Украина за Израиль", — говорится в сообщении.

В издании отметили, что надпись, которая есть на палестинском флаге, происходит якобы от украинцев. Правоохранительные органы выясняют причастность граждан Украины к преступлению.

Добавим, что берлинская мечеть, расположенная на Бринненерштрассе в берлинском районе Вильмерсдорфа, была построена движением Лахор Ахмадия в середине 1920-х годов. Считается самым старым сохранившимся зданием, освященным как мечеть, в Германии.

Украинцы в сети Х уже успели отреагировать на это. Комментаторы пишут, что этот инцидент подозрителен и похож на провокацию.

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нынешняя фаза боевых действий против ХАМАС в Секторе Газа сворачивается.