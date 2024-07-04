На місці удару у Дніпрі знайшли фрагмент тіла (фото)

Офіційної інформації про знахідку від правоохоронців немає

У Дніпрі поряд зі спорткомплексом "Метеор", куди 3 липня ракетами вдарила Росія, знайшли фрагмент людського тіла. Ймовірно, він належав одному з шести загиблих в результаті атаки.

Про це повідомляють у мережі. Кореспондент "Телеграфу" також побував на місці.

Як стверджують місцеві жителі, було знайдено фрагмент людської щелепи, який незабаром забрали. Поруч із "Метеором" залишилися фрагменти чорного поліетиленового пакета — у такі правоохоронці завертають загиблих або їхні останки. Також на землі поруч із пакетом видніється велика пляма темного кольору. Ймовірно, що це сліди крові.

Інформації від правоохоронців щодо знайдених останків людини не надходило.

До речі, спортивний комплекс "Метеор" не вперше страждає від російської атаки. У серпні 2023 року спорткомплекс зазнав значних ушкоджень, але через тиждень після атаки відновив свою роботу. Цього разу у "Метеорі" вилетіли вікна, було пошкоджено фасад та внутрішню стіну, але вже 4 липня великий басейн запрацював для відвідувачів у штатному режимі з 7:00 до 21:00. Не працює тренажерний зал та погано гріється хамам, передає "Наше місто Дніпро".

Наслідки удару влітку 2023 року

Наслідки удару 3 липня 2024 року

Нагадаємо, що армія Росії вдарила по Дніпру 3 липня ракетою "Іскандер" з касетним зарядом, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БПЛА типу "Шахед". Захисникам неба вдалося збити всі цілі, окрім двох крилатих "Іскандер-К". Станом на 4 липня відомо про шість загиблих та безліч постраждалих.

Мер міста Борис Філатов оголосив 4 липня днем жалоби у Дніпрі. А Володимир Зеленський опублікував кадри удару і вкотре наголосив, що Росія — це терорист.

Також "Телеграф" розповідав про те, що напередодні окупанти вдарили в багатоповерхівку у Дніпрі. Мер міста емоційно відреагував.