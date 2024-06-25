Захистили базу ціною людських життів: з’явилось відео збиття ракети над пляжем у Севастополі

Люди намагались втекти

У мережі з’явився момент збиття ракети над пляжем у Севастополі. Росіяни збили повітряну ціль над відпочивальниками, щоб захистити аеродром "Бельбек" та бухту".

Відео виклав блогер Сергій Стерненко. Він зазначив, що на ньому видно наслідки невдалої роботи протиповітряної оборони РФ, яка збила ракету ATACMS із касетною бойовою частиною (БЧ).

"Момент збиття ракети ATACMS із касетною БЧ біля Севастополя. Поруч аеродром Бельбек та бухта. Росіяни навмисно прикривають свої військові обʼєкти цивільними. А якби ракету не збивали, то вона б не розірвалась над пляжем", — написав Стерненко.

У російських пабліках поширилось відео, на якому видно як пляжнику біжать у кафе після вибухів. Вони намагаються врятуватись від уламків.

Зазначимо, що за останніми даними у Севастополі 23.06.24 загинули четверо людей. Понад 150 отримали поранення.

Сергій Стерненко пише про збиття ATACMS, а військово-політичний оглядач Олександр Коваленко раніше зробив припущення, що залишки ракети на фото є нічим іншим як російським снарядом 9М330.

Росіяни традиційно звинувачують в обстрілі США та Україну. Міністр іноземних справ РФ Лавров сказав, що "причетність США не піддається сумніву". Вони не визнають, що трагічні наслідки є результатом роботи російської ППО.

Ракету збили над пляжем, бо вона летіла у сторону аеродрома "Бельбек". Він використовується для обстрілів Україні, зокрема "Кинджалами".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як США відповіли на звинувачення Росії в причетності до інциденту на пляжі. Кремль буквально висміяли.