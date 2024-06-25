Защитили базу ценой человеческих жизней: появилось видео сбивания ракеты над пляжем в Севастополе

Люди пытались скрыться

В сети появился момент сбивания ракеты над пляжем в Севастополе. Россияне сбили воздушную цель над отдыхающими, чтобы защитить аэродром "Бельбек" и бухту.

Видео выложил блоггер Сергей Стерненко. Он отметил, что на нем видны последствия неудачной работы противовоздушной обороны РФ, сбившей ракету ATACMS с кассетной боевой частью (БЧ).

"Момент сбивания ракеты ATACMS с кассетной БЧ возле Севастополя. Рядом аэродром Бельбек и бухта. Россияне намеренно прикрывают свои военные объекты гражданскими. А если бы ракету не сбивали, то она не разорвалась бы над пляжем", — написал Стерненко.

В российских пабликах распространилось видео, на котором видно, как пляжники бегут в кафе после взрывов. Они пытаются спастись от обломков.

Отметим, что по последним данным в Севастополе 23.06.24 погибли четыре человека. Более 150 получили ранения.

Сергей Стерненко пишет о сбитии ATACMS, а военно-политический обозреватель Александр Коваленко ранее предположил, что остатки ракеты на фото не что иное, как российский снаряд 9М330.

Россияне традиционно обвиняют в обстреле США и Украину. Министр иностранных дел РФ Лавров сказал, что "причастность США не подвергается сомнению". Они не признают, что трагические последствия являются результатом работы российского ПВО.

Ракету сбили над пляжем, потому что она летела в сторону аэродрома "Бельбек". Он используется для обстрелов Украины, в частности "Кинжалами".

Ранее "Телеграф" сообщал, как США ответили на обвинения России в причастности к инциденту на пляже. Кремль буквально высмеяли.