Переплутала з туалетом: одеситці можуть дати три роки через випорожнення на меморіал загиблим воїнам (відео 18+)

Жінці загрожує від штрафу до в’язниці

Жінку, яка справила потребу на Європейській площі в Одесі біля меморіалу, присвяченого загиблим українським військовим, і підтерти прапорцями, судитимуть.

Правопорушниці загрожує від штрафу до в’язниці. Про це повідомило місцеве видання "Думська".

Зазначається, що слідчі зібрали усі необхідні докази. Поліцейські за лічені години встановили особу жінки та розшукали її. У прес-службі Нацполіції додали, що на момент затримання вона мала ознаки сп’яніння.

Пізніше 28-річній громадянці повідомили про підозру у публічній нарузі над Державним прапором України та у грубому порушенні громадського порядку за мотивами явної неповаги до суспільства.

Правоохоронці зазначили, що її протиправні дії "супроводжувалися особливою зухвалістю та винятковим цинізмом".

На відео та фото, що поширилися в мережі, видно, як жінка справляє природні потреби на газонній частині серед площі, де встановлені державні символи, прапорці, на згадку про полеглих героїв-захисників.

Справу вже передано до суду. Правопорушниці загрожує до 3 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Дніпрі осквернили український прапор. Йдеться про прапор, який знаходився навпроти міської ради. Тоді ж постраждала Алея поваги до загиблих військових.