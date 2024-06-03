Перепутала с туалетом: одесситке могут дать три года за испражнения на мемориал погибшим воинам (видео 18+)

Даме грозит от штрафа до тюрьмы

Женщину, справившую нужду на Европейской площади в Одессе возле мемориала, посвященного погибшим украинским военным, и подтершуюся флажками, будут судить.

Даме грозит от штрафа до тюрьмы. Об этом сообщило местное издание "Думская".

Отмечается, что следователи собрали все необходимые доказательства. Полицейские за считанные часы установили личность правонарушительницы и разыскали ее. В пресс-службе Нацполиции добавили, что на момент задержания она имела признаки опьянения.

Позже 28-летней гражданке сообщили о подозрении в публичном надругательстве над Государственным флагом Украины и в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

Правоохранители отметили, что ее противоправные действия "сопровождались особой дерзостью и исключительным цинизмом".

На распространившихся в сети видео и фото видно, как женщина справляет естественные потребности на газонной части среди площади, где установлены государственные символы, флажки, в память о павших героях-защитниках.

Дело уже передано в суд. Правонарушительнице грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Днепре осквернили украинский флаг. Речь идет о флаге, который находился напротив городского совета. Тогда же пострадала Аллея уважения к погибшим военным.