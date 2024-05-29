З’явилося нове відео тортур та знущань у Божківській колонії

Правозахисники кажуть, що таких випадків багато

Вранці 29 травня стало відомо про факти тортур ув’язнених у державній установі "Божківська виправна колонія (№16)". А пізніше у мережі з’явилися записи знущання охоронців над ув’язненими.

Відповідними відеозаписами поділилася громадська організація "Захист ув’язнених України" у своєму YouTube-каналі. Зазначається, що після прибуття в’язнів змушували під відеозапис робити прибирання території під загрозами зґвалтування та із застосуванням фізичної сили.

"Злам волі та особистості новоприбулих – це стала практика Північно східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, яка лишилася з Радянських часів та має на меті з самого початку зробити з в’язнів покірних рабів, які весь свій строк мають працювати майже безкоштовно, виконувати ремонтні роботи приміщень в установі за власний рахунок і боятися скаржитися правозахисникам та правоохоронним органам на порушення їхніх прав", — йдеться у повідомленні.

Правозахисники зазначають, що давно отримують повідомлення про те, що в установах управління спостерігаються тортури та нелюдське поводження з ув’язненими. Проте належним чином задокументувати факти це складне завдання.

Як повідомлялося раніше, вранці співробітники ДБР навідалися до чотирьох посадових осіб виправного закладу. Їм тепер загрожує до 10 років ув’язнення.

Само відео "Телеграф" не буде через наявність жорстоких кадрів та нецензурної лексики. Однак охочі можуть подивитися його у Youtube-каналі правозахисників:

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Приморського РТЦК, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, які бажають уникнути мобілізації. Розцінки сягали від 4,5 до 7 тис. доларів США для кожного ухилянта.