Появилось новое видео пыток и издевательств в Божковской колонии

Правозащитники говорят, что таких случаев много

Утром 29 мая стало известно о фактах пыток заключенных в государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)". А позже в сети появились записи издевательства охранников над заключенными.

Соответствующими видеозаписями поделилась общественная организация "Защита заключенных Украины" в своем YouTube-канале. Отмечается, что по прибытию узников заставляли под видеозапись делать уборку территории под угрозами изнасилования и с применением физической силы.

"Ломание воли и личности новоприбывших — это устоявшаяся практика Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, которая осталась с Советских времен и имеет целью с самого начала сделать из заключенных покорных рабов, которые весь свой срок должны работать почти бесплатно, выполнять ремонтные работы помещений в учреждении за свой счет и бояться жаловаться правозащитникам и правоохранительным органам на нарушение их прав", — говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что давно получают сообщения о том, что в учреждениях управления наблюдаются пытки и бесчеловечное обращение с заключенными. Однако должным образом задокументировать это является сложной задачей.

Как сообщалось ранее, утром сотрудники ГБР наведались к четырем должностным лицам исправительного заведения. Им теперь грозит до 10 лет заключения.

Само видео "Телеграф" не будет из-за наличия жестоких кадров и нецензурной лексики. Однако желающие могут посмотреть его в Youtube-канале правозащитников:

Напомним, в Одессе задержали должностное лицо Приморского РТЦК, который организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Расценки достигали от 4,5 до 7 тыс. долларов США для каждого уклониста.