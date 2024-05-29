На Київщині чоловік під наркотиками та алкоголем на смерть збив дівчинку-підлітка

Чоловік до набрання вироком законної сили перебуватиме в слідчому ізоляторі

У Бориспільському районі Київської області сталася смертельна ДТП — водій легкового автомобіля здійснив наїзд на 14-річну дівчинку-підлітка. Від отриманих травм дитина померла на місці аварії, а чоловіка втік з місця пригоди.

Як виявилося, горе-водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Подробиці резонансної аварії розповіли у пресслужбі Прокуратури Київської області.

Так, у жовтні 2022 року в селі Сулимівка Бориспільського району Київської області водій легковика скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих травм померла на місці ДТП, а чоловік втік з місця смертельної аварії.

Зловмисник відігнав машину до Черкащини, де кинув транспортний засіб. Сам горе-водій повернувся додому, проте його затримали вже наступного дня після аварії.

Водій втік з місця аварії

Прокурори в суді довели, що чоловік у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Також було доведено, що він навмисно втік з місця аварії та намагався "замісти сліди".

Зловмисника засудили до 9 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили перебуватиме в слідчому ізоляторі.

Смертельна ДТП сталася у селі Сулимівка на Київщині

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