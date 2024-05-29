На Київщині чоловік під наркотиками та алкоголем на смерть збив дівчинку-підлітка
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Чоловік до набрання вироком законної сили перебуватиме в слідчому ізоляторі
У Бориспільському районі Київської області сталася смертельна ДТП — водій легкового автомобіля здійснив наїзд на 14-річну дівчинку-підлітка. Від отриманих травм дитина померла на місці аварії, а чоловіка втік з місця пригоди.
Як виявилося, горе-водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Подробиці резонансної аварії розповіли у пресслужбі Прокуратури Київської області.
Так, у жовтні 2022 року в селі Сулимівка Бориспільського району Київської області водій легковика скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих травм померла на місці ДТП, а чоловік втік з місця смертельної аварії.
Зловмисник відігнав машину до Черкащини, де кинув транспортний засіб. Сам горе-водій повернувся додому, проте його затримали вже наступного дня після аварії.
Прокурори в суді довели, що чоловік у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Також було доведено, що він навмисно втік з місця аварії та намагався "замісти сліди".
Зловмисника засудили до 9 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили перебуватиме в слідчому ізоляторі.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто у Києві має відповідати за автомобілі на штрафмайданчиках. За словами столичного адвоката Ярослава Куца, саме Національна поліція є відповідальною за кожен евакуйований автомобіль.