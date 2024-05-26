Росіяни вдарили по "Епіцентру" у Харкові: у поліції розповіли про пошук безвісти зниклих

Ідентифікація тіл та рештків продовжується

У Харкові зросла кількість жертв обстрілу "Епіцентра" до 16-ти. Поліцейські продовжують пошук 17 безвісти зниклих, триває робота по ідентифікації тіл та рештків загиблих.

Вдалось встановити особи трьох людей з 13, тіла яких вилучили з-під завалів. Про це повідомляє пресслужба Харківської поліції.

Серед зниклих безвісти є три робітники "Епіцентру". Це старший продавець, менеджер із продажів у відділі лаків і фарб та промоутер.

Одним із загиблих є Безпально Олександр Олександрович, завідувач секції. Він виконував свої посадові обов’язки, коли росіяни вдарили по будівлі.

Звечора 25 травня до правоохоронців почали звертатись близькі працівників та відвідувачів гапермаркету, які не повернулись додому після обстрілу. Серед них і 20-річна дівчина, родина якої пішла у "Епіцентр". Матір та молодша сестра не виходять на зв’язок, а тато отримав контузію та перебуває у лікарні.

На місці працює мобільна лабораторія, яка бере зразки ДНК. До неї завітав 8-річний Михайло, тато якого зник напередодні.

"Ми працюємо з родичами людей, які могли перебувати у гіпермаркеті. Наразі триває відбір біологічних зразків для проведення відповідних молекулярно-біологічних експертиз на випадок ідентифікації виявлення тіл загиблих громадян", ― повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Нагадаємо, 25 травня росіяни вдарили двома керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Розпочалась велика пожежа, яка поширилась на 10 тисяч квадратних метрів. Її ліквідували за 16 годин.

Люди, які знаходились у "Епіцентрі", навіть не підозрювали про небезпеку. У Мережі з’явилось відео удару по гіпермаркету.

Через російський обстріл загинули 16 чоловік, 43 отримали поранення. Повідомляється про 17 безвісти зниклих, їх будуть ідентифіковувати по зразках ДНК.

На місці прильоту був кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив ексклюзивний відеорепортаж.

Раніше "Телеграф" писав, що удар по "Епіцентру" був цілеспрямованим. Авіаційний експерт Валерій Романенко звернув увагу на одну важливу деталь.